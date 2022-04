Pallavolo: i risultati del weekend per le formazioni dell'Imperia Volley

Weekend avaro di risultati per le formazioni dell’Imperia Volley. Sconfitte le due prime squadre nei campionati regionali, la maschile in casa al tie break, dopo essersi portata in vantaggio sul 2/0 con i levantini del Volley Sestri e la femminile in casa del Quiliano, dove pur disputando una buona gara ritorna senza punti contro una formazione ancora in piena lotta per riuscire a centrare l’ultimo posto disponibile per i play off.

Il sorriso viene dalla giovane U15 maschile che, vincendo sul campo del Toirano per 3/0, consolida il secondo posto nella classifica provvisoria.

I risultati:

Campionato Regionale serie D/F

Quiliano Volley - Imperia Volley 3 – 1 (25/21-25/20-24/26-25/19)

Campionato Regionale serie D/M

Imperia Volley – Volley Sestri Levante 2 – 3 (25/21-25/22-16/25-19/25-6/15)

Campionato U15M

Toirano Volley – Imperia Volley 0 – 3 (15/25-12/25-15/25)

Campionato 1Div.ne F/A

Bordivolley – Imperia Volley 3 – 0 (25/13-25/11-25/11)

Campionato U14 Centro Sportivo Italiano

Imperia Volley B – Mazzuuno 0 – 3

Campionato U12 Centro Sportivo Italiano

Mazzu – Imperia Volley 3 - 0