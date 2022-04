Pallapugno, Serie A. Buona la prima per l'Imperiese: a Dolcedo, Canalese battuto con un netto 9-3

(0-1, 6-1, 6-2, 8-2, 8-3, 9-3)



Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese rompe il ghiaccio alla grande battendo 9-3 Canalese Roero Isolamenti. È dunque felice l'esordio di Federico Raviola davanti al pubblico (oltre 200 persone) di Dolcedo, così come la prima da DT di Mariano Papone.

Nella quadretta titolare figurano oltre al battitore e capitano, anche Alessandro Benso come spalla, Davide Iberto e Roberto Novaro da terzini. Il primo gioco va agli ospiti ma, passata l'emozione iniziale, l'Imperiese prende a menare le danze e allarga il divario fino al 6-1.

Il pubblico regala scroscianti applausi per un paio di 'intra' di Raviola e i ricacci di Iberto e Novaro. Fino al 6-2 col quale si giunge all'intervallo.

Benso mette immediatamente il sigillo sul settimo punto ma, quando i giochi sembrano fatti, la partita si allunga: un indomito Battaglino non si dà per vinto e la 'caccia unica' diventa protagonista negli ultimi giochi.

Dopo due ore e un quarto di gioco, Raviola mette la parola 'fine' sul match: è 9-3 per l'Imperiese che trova così il primo punto della stagione.