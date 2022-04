Pallanuoto, Serie A2 femminile. Rari Nantes Imperia bella e vincente. Alla 'Cascione', battuto Firenze 10-6

IMPERIA - Cappello; A.Amoretti, Martini, S.Amoretti 2, Mirabella 1, Iazzetta, Comba, Ferraris, Accordino 4, Sattin 3, Sowe. All. :Pisano FIRENZE - Pellegrino, Capaccioli 1, Bessi 1, Puccioni, Merli cap. 1, Benvenuti, Azzini 2, Rocca, Osti, Baldini, Nardi, Barbieri 1. All.: Colaiocco Arbitro: Rondoni Uscite per limite di falli Bessi (F) e Martini (I) nel quarto tempo. Imperia 2/8 + tre rigori (due realizzati e uno sbagliato), Firenze 1/9 + due rigori (uno realizzato e uno sbagliato)

Una vittoria per dare continuità ai risultati ed alle prestazioni: secondo successo di fila e striscia positiva casalinga allungata a due. Tre punti che proiettano le giallorosse a quota 12 in classifica, allontanando così la zona rossa come chiesto da mister Gerbò ad inizio stagione.

La Rari che ha vinto contro Firenze Pallanuoto per 10-6 era del tutto inedita. Sia perchè in panchina sedeva mister Andrea Pisano, che sostituiva lo squalificato Enrico Gerbò, e perchè tra i pali faceva il suo esordio casalingo Giorgia Cappello. Un debutto alla 'Cascione' sicuramente da ricordare dato che, complice una difesa attenta, Cappello è rimasta imbattuta per tutto il primo periodo ed anzi, nell'arco del match, vari interventi hanno strappato applausi al pubblico.

Complice l'infortunio di capitan Sowe, l'organico si è così ridotto ulteriormente ma le Rari-Girls hanno sfoderato una prestazione intensa ed ordinata mettendo in chiaro le cose fin da subito, come testimonia il 2-0 dei primi otto minuti. Difesa solida e attacco cinico: apre le danze la solita indomabile Mirabella, dopo poco più di un minuto di gioco, e le fa seguito Sattin, con il primo di tre gol personali che incorniciano una prestazione da protagonista.

Amoretti e compagne macinano gioco ed è proprio l'attaccante, in calotta numero 4, a siglare il 3-0 dopo tre minuti e venti del secondo periodo. L'imbattibilità di Cappello crolla dopo oltre 12 minuti con la rete di Azzini, al quale replica, sulla successiva azione, il 4-1 firmato da Sattin. Prima dell'inversione di vasca, però, Firenze va nuovamente in rete tenendo aperta la contesa.

La Rari comunque è brava limitare i pericoli portati dalle avversarie ed anzi tiene sempre un buon margine di distanza nel punteggio, nonostante un 3-3 parziale figlio di tanti ribaltamenti. Vanno subito in rete Amoretti e Sattin, prima del rigore trasformato da Accordino che spedisce le imperiesi sul +4. Dal canto loro, le ospiti colgono prima il palo da penalty poi si rifanno sotto nel finale con un paio di gol in 50 secondi. Unico sostanziale momento di appannamento per la difesa del duo Gerbò-Pisano, in un match sempre diretto con ordine e criterio dal giovane arbitro Andrea Rondoni.

Negli ultimi otto minuti, Accordino veste i panni del bomber e la Rari torna a mettere le distanze: subito la numero 10 giallorossa in superiorità numerica e completa il poker personale con altre due reti. L'ultima rete, a firma di Barbieri, toglie l'imbattibilità a Cappello negli ultimi otto minuti, e macchia la casella dei gol subiti in fase di inferiorità. Un dettaglio quando i tre punti sono ormai in cassaforte.