Come accudire un anziano in casa: migliori consigli per caregiver

Nel complesso di interventi volti a supportare l’attività motoria dei disabili rientrano sia mezzi tecnologici come il montascale per anziani, sia figure professionali come il caregiver. Nello specifico, quest’ultimo tema richiede un approfondimento particolare dal momento che non sempre è facile capire come accudire un anziano in casa e spesso la mancanza di preparazione può sfociare nella celebre sindrome del caregiver.

Per ovviare a situazione scomode di questo tipo che vanno a condizionare non solo la vita dell’anziano ma anche di chi ne fa le veci, è bene concentrarsi su alcuni comportamenti e linee guide da tenere in mente per una corretta e serena gestione del paziente.

In questo articolo andremo allora a sottolineare i migliori consigli per caregiver, fermo restando che l’esperienza di ciascun assistente è personale e varia di caso in caso anche a seconda dell’anziano da accudire.

Dialogo e comunicazione

Il primo aspetto su cui lavorare affinché si possa gestire il proprio rapporto con l’anziano nel migliore dei modi è sicuramente quello che riguarda la comunicazione. Il ruolo del caregiver, sia esso inteso come figura esterna sia come un familiare, in molti casi può essere interpretato dal paziente come una sorta di “nemico”: le persone non autosufficienti, difatti, tendono a vedersi come un peso per gli altri e temono che i loro deficit non possano essere compresi da chi li assiste. Un buon caregiver deve dunque essere in grado di stabilire un dialogo costante ed empatico, in modo da far passare il messaggio che la cura assistenziale sia realmente sentita come intervento solidale e convinto ai fini del benessere dell’anziano.

Ascoltare i malesseri del proprio assistito e rassicurarlo sull’efficacia di tutti i trattamenti in atto è un ottimo passo per creare alchimia e fiducia reciproca; allo stesso tempo aiuterà anche il caregiver stesso a vedere la sua attività come un piacere e non solo come un lavoro di estrema responsabilità.

Distacco emotivo

Questo punto potrebbe risultare quasi antitetico rispetto a quanto espresso poco fa, eppure c’è una sostanziale differenza tra distacco emotivo e dialogo. Col primo consiglio, difatti, abbiamo voluto sottolineare l’importanza di lasciarsi coinvolgere dalla quotidianità del proprio assistito stimolando anche il dialogo ed eventuali sfoghi; questa pratica, tuttavia, non deve sfociare né degenerare nella totale dipendenza dalle difficoltà dell’anziano.

In molti casi può capitare che le condizioni difficili in cui riversa la persona non autosufficiente possano indurre il caregiver ad abbracciarne completamente i malesseri, facendo sì che anche l’assistente sanitario stesso inizi ad assumere un atteggiamento negativo nei confronti della vita, soffrendo quasi quanto la persona in cura. Questo elemento non solo è controproducente per il caregiver ma anche per l’assistito che si renderà conto di essere visto come una “vittima” di qualsivoglia patologia e vedrà ridursi la sua fiducia in un futuro migliore e più sereno.

Prendersi le giuste pause

I ritmi che coinvolgono l’assistenza sanitaria ad un malato o un anziano in seria difficoltà rischiano di essere altamente frenetici e spesso a percepirne negativamente i sintomi sono proprio i caregiver. La necessità di badare e prendersi cura di una persona tutti i giorni con estrema attenzione e concentrazione può sconvolgere gli equilibri del caregiver che dunque rischia seriamente di accusare quella che viene definita “sindrome da burnout”. In poche parole, l’assistente che perde il controllo della propria attività spesso finisce per “bruciare” tutte le energie nervose, ammalandosi in prima persona.

In quest’ottica si inseriscono allora le pause necessarie per dedicare un po’ di tempo a se stessi; 30 minuti o 1 ora di svago al giorno possono essere già sufficienti per ripristinare l’equilibrio mentale e fisico, magari mediante una lettura o una passeggiata o ancora un’uscita in compagnia.

Insomma, le misure da mettere in atto per stabilire una convivenza efficace e sana tra caregiver ed anziani sono molteplici; il consiglio principale è sempre quello di guardare al benessere di entrambi e di creare un ambiente sereno di cui possano giovare tutti.