Sanremo: cade con lo scooter in corso Imperatrice, 30enne trasportata in ospedale dalla Cri (Foto)

Incidente stradale, questa mattina poco dopo mezzogiorno in corso Imperatrice a Sanremo, di fronte all’hotel Lolli. Secondo una prima ricostruzione una donna di 30 anni è caduta rovinosamente sull’asfalto per cause ancora in via d’accertamento.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza della Croce Rossa di Sanremo e la Polizia Municipale. La donna ha riportato un trauma cranico e la sospetta frattura a una spalla e una gamba.

E’ stata portata in ospedale, in codice giallo di media gravità mentre il traffico ha subito pesanti rallentamenti in entrambi i sensi di marcia.