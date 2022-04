Confermati i fogli di via da Sanremo per gli attivisti di Greenpeace autori della protesta all'Ariston

Il Tar della Liguria non ha sospeso i provvedimenti di foglio di via da Sanremo per tre anni emessi dalla Questura di Imperia lo scorso 4 febbraio nei confronti di una decina di ambientalisti e attivisti di Greenpeace autori di un blitz di protesta ‘contro il greenwashing’ durante il Festival.

Lo scrive l’agenzia Ansa. In occasione della terza serata del Festival di Sanremo, lo ricordiamo, alcuni attivisti di Greenpeace entrarono in azione di fronte all'ingresso del Teatro Ariston per manifestare contro Eni, tra i principali sponsor della kermesse musicale.