Allarme siccità: il primo arriva da Taggia, le riserve iniziano a scarseggiare e domani cisterne a Beuzi

“Stiamo vivendo, nostro malgrado, una situazione preoccupante e inattesa. Poco fa Rivieracqua ci ha comunicato che, a causa della grave siccità perdurante, le riserve idriche che servono il nostro territorio iniziano a scarseggiare”.

Lo ha detto il Sindaco di Taggia Mario Conio che, di fatto, conferma le paure per la scarsità d’acqua per la prossima estate anche nella nostra provincia e, le prime ripercussioni, si avranno purtroppo nelle località poste a maggior altitudine, come Beuzi.

“Stiamo valutando in queste ore, di concerto con Rivieracqua - prosegue il Sindaco Conio - alcune misure eccezionali al fine di limitare gli inevitabili disagi, che purtroppo ci saranno nei prossimi giorni”. Nella giornata di domani verranno collocate alcune cisterne in località Beuzi al fine di integrare eventuali mancanze dell’acquedotto.

“E’ mia intenzione inoltre - annuncia il primo cittadino - emettere nelle prossime ore un’ordinanza su tutto il territorio comunale volta a limitare gli usi impropri e superflui dell’acqua potabile. Nelle prossime settimane ci sarà bisogno della vostra collaborazione; vi esorto a evitare per quanto possibile ogni spreco di acqua potabile, questa emergenza è ancor più grave se consideriamo che siamo solo ad aprile con la stagione primaverile ed estiva alle porte”.