San Lorenzo al Mare: lavori sull'Aurelia al 'rallentatore', la protesta di un nostro lettore

Un nostro lettore, Battista B., ci ha scritto per criticare la gestione dei lavori che si svolgono nel tratto dell'Aurelia che conduce da San Lorenzo al Mare ad Imperia:

“Da oltre un mese l'Aurelia è bloccata sia in entrata che in uscita. Occorre fare lunghe code per recarsi al lavoro o per tornare a casa. Solitamente ci sono uno o due operai a svolgere questi lavori che bloccano la viabilità e nessun turno serale o nei weekend. Con l'arrivo della Pasqua e di un maggior transito di persone le code saranno interminabili e c'è il serio rischio di gravi incidenti”.