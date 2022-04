Taggia: per il 2022 il judoka Lorenzo Rossi punta a una nuova convocazione nella Nazionale

Sogna di tornare in azzurro, Lorenzo Rossi, judoka 19enne, campione del Judo Club Sakura di Taggia. In queste ore il giovane atleta si trova a Lignano Sabbiadoro, per l'European Cup e se riuscirà a conquistare il podio, per lui potrebbero aprirsi nuovamente le porte della nazionale.

Categoria Juniores, +100 kg, Rossi pratica judo da quando aveva 4 anni e mezzo e oggi fa convivere l'amore per questo sport con lo studio, trovandosi al primo anno dell'Università per prendere la laurea in Economia e Commercio. Un cammino lungo quello nel judo che ha portato questo giovane a crescere tra le mura della grande famiglia del Sakura sotto l'attenta guida del maestro Alberto Ferrigno. Non ha mai smesso, se non per via del Covid quando tutto lo sport si è dovuto fermare. Uno stop che è pesato sulla preparazione atletica ma che oggi sembra già un lontano ricordo.

Nelle ultime settimane Lorenzo Rossi si è messo in evidenza salendo sul gradino più alto del podio all'interno di due competizioni di livello: il 32° Torneo Internazionale Genova Città di Colombo e il Trofeo Internazionale Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, rispettivamente il 20 marzo e il 3 aprile. Ora per l'atleta portabandiera di Taggia il ritorno nella cittadina friulana dove disputerà la Junior European Cup e la speranza e soprattutto la voglia di conquistare un altro podio e staccare un altro biglietto per la Nazionale.

Per lui sarebbe la seconda volta dopo l'esperienza 2021, quando è stato chiamato a partecipare con la nazionale di Judo Juniores al raduno collegiale di Lignano Sabbiadoro e poi alla ‘European Cup Juniores’ di Coimbra (Portogallo). Senza dimenticare la partecipazione alla World Championship Juniors 2021. L'anno scorso è stato davvero importante nella crescita di questo atleta che nel panorama italiano è tra i più quotati nella sua categoria e 26° a livello mondiale tra gli junior.

Si contano sulle dita di una mano gli italiani nella categoria +100, soprattutto juniores quindi Rossi potrebbe apparire una scelta naturale ma non scontata. Molto dipenderà dalle prossime gare e da come la Federazione vorrà investire nel formare la migliore squadra azzurra per affrontare gli atleti del panorama mondiale. C'è da dire che le sfide per questo 19enne non sono mai state un problema, proprio come quando lo scorso ottobre è riuscito a vincere contro un kazako, Mukhamejanov Aslan, grande quasi il doppio di lui. L'appuntamento di questo weekend potrebbe aprire nuovamente le porte della Nazionale a Rossi e per questo giovane campione potrebbe essere sicuramente un bel modo per festeggiare i 20 anni a fine aprile.