Pallanuoto, Serie A2 maschile. Non basta un poker di capitan Somà, Rari Nantes Imperia cede a Bologna per 11-7

PRESIDENT BOLOGNA - R. N. IMPERIA 11-7

(3-2; 5-2; 1-2; 2-1)

BOLOGNA - Firmani, Campolongo, Orsoni, Cecconi 1, Moscardino, Mengoli, Marciano 3, Belfiori cap. 1 , De Simon, Kadar 4, Schettino 2, Parisi 1, Pellegrino. All. Risso

IMPERIA - Merano, Giordano, Cipriani, Grosso, Gandini, Merano G., Lengueglia 1, Corio 1, Taramasco N., Somà cap. 4, Rocchi, Cesini, Taramasco F. 1 All. : Pisano

Sup. Num. Bologna 1/6 + un rigore realizzato; Imperia 1/9 + due rigori realizzati

Rari Nantes Imperia esce sconfitta dalla bellissima piscina 'Carmen Longo' per 11-7, contro President Bologna, e rimane ferma a quota 21 punti in classifica. Venendo così agganciata proprio dalla formazione felsinea al sesto posto.

Mister Pisano deve rivedere inizialmente i piani data l'assenza di Samuele Barla e un Filippo Corio non al meglio, con Gandini schierato così nel 'sette' titolare. Dopo il primo vantaggio dei padroni di casa, la Rari reagisce con la doppietta di Andrea Somà - lanciato da Lengueglia in un tu per tu con Pellegrino e poi da penalty conquistato da Corio -. Sul finire del tempo peró cala la concentrazione nella squadra di Pisano che patisce il controsorpasso con due gol in 45 secondi.

Nonostante le reti di Lengueglia e Corio, entrambe in controfuga, è la President Bologna a marchiare l'incontro, nel secondo periodo. La squadra di casa va a segno cinque volte e, in particolare, le due 'palombe' negli ultimi trenta secondi di gioco stroncano le gambe ai giallorossi.

Nel terzo periodo, peró, la Rari prova a rialzare la testa, trascinata ancora da capitan Somà. Regna inizialmente l'equilibrio spezzato dal rigore del numero 10, procurato dal giovane Riccardo Gandini, che bissa - subito dopo il gol di Kadar - con un gran tiro a incrociare sul palo lungo. Il capitano sfonda così quota 40 gol in stagione e arriva subito a 41. I giallorossi si prendono la magra consolazione di vincere il terzo periodo, con la grande mano di Federico Merano che riscatta così un paio di incertezze nei primi due tempi.