Calcio, playout Eccellenza. Il Rivasamba passa al ‘Ciccio Ozenda’, Ospedaletti superato di misura

Domenica amara per l’Ospedaletti, superato di misura al ‘Ciccio Ozenda’ dal Rivasamba al termine di una gara combattuta.

Nel primo tempo si fanno vedere subito gli ospiti con il tiro di Padi parato da Ventrice e con una seconda conclusione che finisce alta sopra la traversa. La prima occasione per l’Ospedaletti arriva con il tentativo da fuori di Oddo che, però, non inquadra lo specchio della porta.

Schillaci si rende pericoloso su calcio di punizione, la sfera passa sotto la barriera ma Barbieri neutralizza.

In chiusura di primo tempo Padi ha l’occasione per portare in vantaggio i suoi, ma sbaglia davanti alla porta.

La partita scorre sui binari dell’agonismo e si sblocca al 70’ con il calcio di punizione defilato di Latin che si insacca.

L’Ospedaletti non molla e va alla caccia del pareggio. Sfortunato Aretuso che, in due occasioni, si vede negare la gioia del gol dalle respinte sulla linea della difesa avversaria. Doppio tentativo anche per Salmaso, ma la sfera finisce alta in entrambi i casi.

Dopo ben 6 minuti di recupero il direttore di gara sancisce la fine delle ostilità.

LE FORMAZIONI



Ospedaletti: 1 Ventrice, 2 Oddo (17 Saih), 3 Ferrari, 4 Schillaci (20 Genovese), 5 Ambesi, 6 Negro, 7 Martini, 8 Aretuso, 9 Alasia, 10 Martelli, 11 Fici (19 Salmaso)

A disposizione: 12 Frenna, 13 Valcelli, 14 Barbagallo, 15 Rovere, 16 De Mare

Allenatore: Giuseppe Messina



Rivasamba: 1 Barbieri, 2 Lasagna (19 Sala), 3 Scarpino, 4 Queirolo, 5 Cusato, 6 Baldassare, 7 Lessona (20 Ivaldi), 8 Bagnato, 9 Padi T. (13 Porro), 10 Bonaventura (14 Monteverde), 11 Latin

A disposizione: 12 Gaccioli, 15 Del Corso, 16 Sanguineti, 17 Padi N., 18 Tuvo

Allenatore: Davide Del Nero



Arbitro: Sig. Lorenzo Casali (Crema)

Assistenti: 1° Sig. Mattia Delfino (Albenga); 2° Sig. Matthias Crisafulli (Imperia)



Marcatori: 70’ Latin



Ammoniti: Scarpino, Lessona, Cusato, Bonaventura, Negro, Saih, Aretuso, Ferrari