A Vado nuova sconfitta per l'Imperia: non basta la doppietta di Cassata i rossoblu si impongono per 3 a 2

Le formazioni

Vado: Cirillo, Tinti, Anselmo (61' Lo Bosco), Cattaneo, De Bode, Brero, Capra, Cenci, Casazza, Costantini (46' Giuffrida), Galvanio. A disposizione: Ghizzardi, Favara, Turone, Giuffrida, Lagorio, Napolitano, Bonanni, Lo Bosco, Quarta. Allenatore: Solari

Imperia: Caruso, Losasso (49' Morchio), Petti, Mara (55' Castaldo), Carletti, Virga, Canovi, Giglio, Cassata, Lupoli (65' Rosati), Montanari (71' Coppola). A disposizione: Bova, Fazio, Fatnassi, Castaldo, Minasso, Morchio, Colantonio, Coppola, Rosati. Allenatore: Caramelli.

Arbitro: Andrea Bortolussi

Assistenti: Francesco Pirola e Daniele Antonicelli

Il tabellino

VADO 3 - IMPERIA 2

Ammoniti: 17' Cassata, 28' Cattaneo (V)

Marcatori: 9' Capra (V), 25' Galvanio (V), 45' Cassata, 47' Cenci (V), 48' Cassata

Primo tempo

1' Partiti

7' Canovi! Da buona posizione calcia alto sopra la porta di Cirillo

9' Vado in vantaggio con Capra! Palla persa da Mara a pochi metri dall'area, Capra la fa sua e poi è freddo davanti a Caruso. 1-0

17' Primo giallo della gara a Cassata per un intervento su De Bode

21' Cross di Petti per la testa di Lupoli, conclusione alta

25' Il raddoppio del Vado. Contropiede dei padroni di casa dopo un possibile fallo non fischiato su Cassata, palla a Cattaneo che confeziona per Galvanio. 2-0

28' Cattaneo interviene duro su Carletti, giallo

39' Galvanio va vicino al tris, diagonale fuori di poco

44' Ancora Vado pericolosissimo, Galvanio per Capra che in area prova il pallonetto, palla fuori di poco

45' Cassata! L'Imperia accorcia con un bel gol del 9 che su assist in profondità di Lupoli calcia battendo Cirillo. 1 a 2

46' Finisce così 1 a 2 il primo tempo

Secondo tempo

1' Fuori Costantini dentro Giuffrida nel Vado

2' Buco difensivo dell'Imperia si inserisce Cenci e fa 3 a 1

3' Cassata! Subito la reazione dell'Imperia palla dentro di Montanari per Cassata che stoppa e calcia per il 3 a 2

4' Out Losasso per infortunio, in Morchio

10' Fuori Mara, dentro Castaldo

16' Lo Bosco per Anselmo nel vado

20' Fuori Lupoli, dentro Rosati

22' Tiro da fuori di Giglio, respinta di Cirillo poi Cassata prova a ribadire in rete, ma in fuorigioco

26' Ancora un cambio per l'Imperia, Coppola prende il posto di Montanari

32' Capra per Lo Bosco che in area non riesce a battere Caruso mandando a lato

35' Coppola sullo scarico di Morchio prova la conclusione, Cirillo blocca in presa

38' Espulso Minori dalla panchina dell'Imperia per proteste

45' Quattro di recupero

46' Tiro a giro di Coppola, facile per Cirillo

49' Finisce così 3 a 2 a Vado, l'Imperia esce sconfitta dal Chittolina