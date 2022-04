Imperia calcio, la salvezza passa dal 'Chittolina' di Vado: alle ore 15, i neroazzurri sfidano gli ex Costantini e Capra

Oggi alle ore 15, l'Imperia farà visita al Vado degli ex, alla disperata ricerca di punti. Se momentaneamente il margine dalle ultime due (che retrocedono direttamente) è rassicurante, preoccupa invece la forbice con la quindicesima in classifica: se i punti di distacco (ora 7 dal Ticino) dovessero aumentare ad otto, o più, ai neroazzurri non basterebbe più il terzultimo posto per sperare nella salvezza passando dai playout.

Dall'altro lato, i rossoblu hanno soltanto quattro punti di vantaggio sulla zona playout e, con sette giornate ancora da giocare, non è un lasso che possa far dormire sonni tranquilli a Capra, Costantini e compagni. Sono loro il faro del gioco che trova il finalizzatore in Aperi, già autore del gol su rigore che ha deciso l'andata al 'Ciccione'. Mister Solari, nelle ultime partite, ha ritrovato anche l'ex Sanremese ed Argentina Loreto LoBosco, a lungo lontano dai campi per infortunio.

L' 1-3 senza appelli, patito in casa contro Sestri Levante, è stato un duro colpo per il morale degli imperiesi. Senza esclusione di confronti tra lo staff e la dirigenza, mitigati dall'intervento pubblico del vicepresidente Fabio Ramoino che in settimana ha dichiarato:" I bilanci li faremo a fine stagione ora serve unione tra la nostra società, gli sponsor tra i quali ovviamente in primis le famiglie Minasso e Del Gratta, il mister e tutta la squadra."

Sarà una settimana di grandi sforzi ed a Pasqua, in realtà, si potranno fare i primi calcoli: giovedì 14 aprile, al 'Ciccione', ci sarà il derby contro la Sanremese, basta questo per non attendere in toto il 15 maggio.

Intanto per la sfida del 'Chittolina', ultima giornata delle tre di squalifica per Mister Soda, l'Imperia ritrova in difesa Federico Virga e sono 22 i convocati:

Bova, Canovi, Cappelluzzo, Carletti, Caruso, Cassata, Castaldo, Cefariello, Colantonio, Coppola, Fatnassi, Fazio, Giglio, Losasso, Lupoli, Mara, Minasso, Montanari, Morchio, Petti, Rosati, Virga.