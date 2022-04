La grande stagione della famiglia Doria di Dolceacqua è stata il Rinascimento

Nei primi anni del cinquecento il grande ammiraglio Andrea Doria riconquistò il feudo di Dolceacqua caduto in mano ai Grimaldi di Monaco e vi poneva a capo il nipote Stefano Doria. Stefano grande interprete del suo tempo, era un capitano di ventura che con le sue milizie aveva compiuto tutte le tappe di una brillante carriera militare a servizio dei potenti dell'epoca tra cui Francesco I re di Francia, l'imperatore Carlo V di Spagna, Carlo III di Savoia e la repubblica di Genova. Con il titolo di governatore con le sue milizie difese Nizza dall'assedio dei Turchi. Una brillante carriera militare che gli fece acquisire un grande prestigio e enormi ricchezze che da grande mecenate destinò all'ampliamento del castello privandolo del carattere prevalentemente militare e severo che aveva avuto in passato dotandolo di una nuova veste signorile a carattere rinascimentale con sontuosi arredi, preziosi arazzi di Fiandra e affreschi del più celebre pittore della scuola Genovese Luca Cambiaso.



Conclusi i lavori al castello e l'arginatura del torrente che permetterà di recuperare 15 ettari di terreno alluvionale, Stefano Doria darà vita ad un nuovo progetto che non avrà eguali nel Ponente Ligure, la costruzione di una sontuosa villa con giardino all'italiana seguendo tutti i canoni dettati dai centri propulsori dell'arte del giardino delle più prestigiose ville di Roma e Firenze Manifestazione della capacità da parte dell'uomo di controllare la natura attraverso disegni simmetrici e siepi sagomate. Una stampa seicentesca che ripropone lo scenario a volo d'uccello del borgo medioevale di Dolceacqua, anche se nel suo complesso denota alcuni aspetti scenografici di pura fantasia, celebra lo sfarzo, l'opulenza il senso del bello del grande mecenate attraverso la splendida e spettacolare realizzazione della villa con Giardino all'Italiana purtroppo andato perduto nell’ottocento a seguito dell'urbanizzazione dell'area.

L'ingresso del giardino avveniva attraverso un portico a vela sorretto da colonne intercalate da statue dove ai lati avevano inizio lunghi viali con assi prospettici finalizzati a creare effetti panoramici con giardini contornati da siepi modellate a geometrie diverse con una fontana decagonale al centro. Dall'alto la villa a due piani, con il frontale realizzato con uno splendido gioco d'armonia da quattro grandi vetrate ad arco a tutto lesto, dominava tutta l'area destinata a giardino e vi si accedeva secondo una precisa regia architettonica attraverso due ampie scalinate laterali ed un terrazzo. Su entrambi i lati della villa era ubicato l'orto coltivato a essenze aromatiche, piante per gli speziali, ortaggi e fiori, mentre l'area che costeggiava il torrente inglobava il giardino dei citroni e altre piante di agrumi giunte in Italia a seguito delle crociate formando gli spicchi di un grande cerchio con un pozzo al centro.

Sul lato sinistro della villa, giardini pensili e piante ornamentali sempreverdi, costeggiavano un viale che conduceva al ninfeo, struttura ancora leggibile tra le case di Via Liberazione con una grotta e un laghetto contornato da piante acquatiche alimentato da zampilli erogati da mascheroni posti alle pareti modellati con un grazioso collage di lumachine bianche. Quattro nicchie alle pareti contenevano statue raffiguranti ninfe delle acque mentre un grande ambiente a tre arcate laterale al ninfeo, guarnito di un grande bassorilievo rappresentava lo stemma del casato dei Doria. Una delle più potenti e ricche corti rinascimentali della Liguria.

Andrea Eremita