Calcio, playout Eccellenza. Ospedaletti chiamato alla delicata sfida contro il Rivasamba

L’Ospedaletti si prepara per la delicata sfida interna di domani che vedrà ospite al ‘Ciccio Ozenda’ il Rivasamba. La formazione genovese si trova al terzultimo posto in classifica a quota 4 punti ed è reduce dalla vittoria interna contro il Cadimare.

Per il match di domani gli orange dovranno fare a meno dello squalificato Cambiaso e degli indisponibili Cassini e Galiera. Il resto della rosa è a disposizione.

Arbitra l’incontro il signor Lorenzo Casali di Crema coadiuvato da Mattia Delfino (Albenga) e Matthias Crisafulli (Imperia).