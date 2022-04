Calcio. Il sanremese Vincenzo Stragapede ammesso al corso di Coverciano per 'Responsabile di settore giovanile'

Grande opportunità per il tecnico del Genoa e presidente degli allenatori della provincia di Imperia, Vincenzo Stragapede, che è stato ammesso al corso per 'Responsabile di settore giovanile', che si svolgerà a Coverciano al Centro Tecnico Federale 'L. Ridolfi' a partire dall’11 aprile.

Corso riservato a 40 allievi della durata di 174 ore, con un programma didattico ad ampio raggio e tra i corsi indetti dalla Scuola di Coverciano è quello con più ore di studio.

Anche il calcio italiano si allinea, così, alla Uefa sulla specializzazione del ruolo. Il corso è stato fortemente voluto dal presidente del Settore Tecnico, Demetrio Albertini che ha puntato a professionalizzare una figura fondamentale per lo sviluppo del calcio italiano: il ‘responsabile di settore giovanile’, un punto di riferimento imprescindibile per ogni società e per tutti i ragazzi e le ragazze durante il loro percorso calcistico.

Il corso è coordinato da Filippo Galli, attuale membro della Figc e del Settore Tecnico per lo sviluppo del calcio giovanile.

Tra gli studenti che prenderanno parte al corso oltre il nostro porta colori sanremese Vincenzo Stragapede ci saranno figure di primo piano del mondo calcistico giovanile italiano: dal mister dell’U14 della Juventus Corrado “Ciccio” Grabbi a Mirko Mazzantini responsabile tecnico Under 8-15 della Fiorentina, dal responsabile dell’area scouting della Lazio Giuseppe Zazzara ad Corrado Buonagrazia Responsabile Tecnico della Scuola Calcio Juventus e tanti altri responsabili di club giovanili italiani: Stefano Ghisleni (Spezia) , Riccardo Soragni (Sassuolo), Davide Aggio (Inter), Andrea Catellani (Spal).