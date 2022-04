Calcio: i convocati della Sanremese per il match di domani contro il Città di Varese

Questa mattina la Sanremese ha effettuato la rifinitura in vista del match di domani con il Città di Varese, valido per la trentaduesima giornata, in programma allo stadio Comunale alle ore 15.00.



Al termine dell’allenamento il mister Andreoletti ha diramato l’elenco dei convocati. Sono 21 i calciatori disponibili: assenti gli infortunati Buccino, Pellicanó e Lodovici. Non convocati Ferro, La Cava, Biffi e Urgnani. Tornano Bohli e Maglione.



PORTIERI: Malaguti (2003), Bohli (2005)

DIFENSORI: Bregliano, Mikhaylovskiy, Aita (2002), Nossa, Nouri (2001), Pantano

CENTROCAMPISTI: Giacchino (2003), Maglione (2002), Gagliardi, Gemignani, Valagussa, Larotonda (2002)

ATTACCANTI: Anastasia, Vita, Dacosta (2002), Piu (2002), Cinque, Scalzi, Conti (2002).



La gara tra Sanremese e Città di Varese sarà trasmessa in diretta su Sportitalia (canale 61 SoloCalcio del Digitale terrestre).



Prima dell’inizio del match, alle 13.45, sul prato del Comunale si svolgerà una esibizione amichevole tra le leve 2012 e 2013 delle giovanili biancoazzurre.



All’ingresso in campo i giocatori delle due squadre, accompagnati dai ragazzi del Settore Giovanile, porteranno con sé lo striscione della campagna “UNITI DAGLI STESSI COLORI”, promossa dalla FIGC e dalla LND contro il razzismo e ogni tipo di discriminazione.