14° Rallye Sanremo Leggenda. Ivan Ferrarotti e Massimo Bizzocchi davanti a tutti dopo tre speciali

Dopo le prime tre speciali valide per la vittoria del 14° Rallye Sanremo Leggenda, a siglare il miglior crono sono Ivan Ferrarotti e Massimo Bizzocchi che, dopo aver messo la firma sulla vittoria della Passo Teglia e della Langan e piazzato il secondo tempo al termine della Bajardo, rientrano in assistenza a Sanremo, a bordo della loro Škoda Fabia, con il tempo di 23'31"4. Seconda posizione per Patrizia Sciascia, assistita alle note sul sedile di destra della Volkswagen Polo da Piercarlo Capolongo, a 10"3 dai momentanei leader di classifica. Luca Fiorenti e Giancarla Guzzi, su Škoda Fabia, sono terzi a 19"8. Quattro le Škoda Fabia che seguono in classifica provvisoria. A bordo, nell'ordine, Varisto-Baruffi, Spataro-Muffolini, Biggi-Segir e

Micheletti-Marchetti. Michele Guastavino, in equipaggio con Laura Bottini, è ottavo su Peugeot 208 Rally 4 davanti a Maurizio Rossi e Giorgio Genovese, partiti dalla pedana collocata davanti al Casinò di Sanremo su Peugeot 207 Super 2000. Dopo le prime tre speciali nel programma che di prove contro il tempo ne prevede sei, chiude la top ten della classifica del Sanremo Leggenda Giovanni Galleni insieme a Luca Ambrogi in gara su Škoda Fabia.

RALLYE SANREMO LEGGENDA, ASSOLUTA DOPO PS3: 1. Ferrarotti-Bizzocchi (Skoda Fabia Evo) in 23'31.4; 2. Sciascia-Capolongo (Volkswagen Polo) a 10.3; 3. Fiorenti-Guzzi (Skoda Fabia) a 19.8; 4. Varisto-Baruffi (Skoda Fabia) a 59.4; 5. Spataro-Muffolini (Skoda Fabia) a 1'00.1; 6. Biggi-Segir (Skoda Fabia) a 1'09.0; 7. Micheletti-Marchetti (Skoda Fabia) a 1'09.1; 8. Guastavino-Bottini (Peugeot 208 Rally 4) a 1'20.3; 9. Rossi-Genovese (Peugeot 207 S2000) a 1'25.7; 10. Galleni-Ambrogi (Skoda Fabia) a 1'27.6