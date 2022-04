Sanremo: il Covid e le conseguenze della guerra in Ucraina al centro del convegno “Europa, pandemia e sanità”

Il teatro del Casinò di Sanremo ha ospitato questo pomeriggio la conferenza “Europa, pandemia e sanità”. Un alto momento culturale che ha visto la partecipazione di illustri rappresentanti nazionali e internazionali del mondo della sanità.

L’evento è organizzato da Unuci Sanremo e Clubs Lions con il patrocinio di Asl1 e Comune di Sanremo. Tra i presenti in sala c'erano anche l'assessore regionale Gianni Berrino, il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, l'assessore al turismo, Giuseppe Faraldi, oltre ai principali rappresentanti delle forze dell'ordine locali così come molti esponenti della società civile.



La tavola rotonda condotta dalla giornalista Alessandra Canale ha visto la partecipazione di: Agostino Miozzom, Coordinatore Comitato Tecnico Scientifico; Gen. Zoltan Bubenik (Repubblica Ceca), responsabile Ufficiali Medici Nato; Gen. Gabriele Lupini, ispettore Corpo Militare Croce Rossa; Gen. Michele Bynens (Belgio), ufficiali medici riserva Nato; Gen. Marcello Bellacicco, ex Capo S.M. Truppe Alpine. L’evento è stato occasione anche per discutere dell’emergenza Ucraina e delle conseguenze del conflitto sul piano sanitario.