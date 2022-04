Diano Marina: si è riunita la commissione per il Regolamento del Consiglio Comunale

Il 7 aprile, si è riunita, presso il Comune di Diano Marina, la Commissione preposta all'aggiornamento del Regolamento del Consiglio Comunale dianese. Tale importante organo, composto dal Sindaco Cristiano Za Garibaldi, dal Presidente del Consiglio Francesco Bregolin, dalla Assessore Barbara Feltrin, dal Consigliere del Gruppo “Diano Domani” Francesco Parrella e dal Consigliere del Gruppo “Diano Marina” Marcello Bellacicco, era stato nominato nell'ambito del Consiglio Comunale del 23 febbraio 2022.



Dopo che nella prima seduta, tenutasi il 25 marzo scorso, si era proceduto, in un quadro di unanimità, alla nomina del Consigliere Marcello Bellacicco quale Presidente, nella riunione di ieri si è avviata la disamina del testo del documento, in un'ottica di rinnovamento e di miglioramento delle procedure, al fine di rendere l'operato del Consiglio Comunale rispondente alla prioritaria esigenza di garantire un confronto, tra maggioranza ed opposizione, sempre più democratico e costruttivo. L'incontro si è svolto in un clima di massima collaborazione e di piena apertura da parte di tutti, nel comune convincimento di conseguire un risultato finale condiviso ed efficiente. I lavori della Commissione proseguiranno il prossimo 21 aprile.