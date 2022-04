Da Regione 1.3 mln di euro per 7 comuni della provincia di Imperia, Cerri: "Grande attenzione al territorio dell’assessore Marco Scajola”

“Atti concreti per il nostro territorio, per recuperare aree degradate o che versano in stato di abbandono e 'riconsegnarle' ai cittadini.”

Così Chiara Cerri, consigliere regionale commenta l'importante finanziamento deliberato dalla giunta di Regione Liguria, su proposta dell’assessore all’Urbanistica Marco Scajola che prevede oltre 1.3 milioni di euro per sette progetti di rigenerazione urbana per piccoli Comuni della provincia di Imperia.



Si tratta di lavori attesi e tutti immediatamente cantierabili, presentati ieri dall'assessore Scajola insieme ai rappresentanti dei Comuni coinvolti: Pornassio, Cosio d'Arroscia, Mendatica, Dolceacqua, Bajardo, Ceriana e Ospedaletti. Oltre al comprensorio di Monesi dove è prevista la creazione di una taskforce tecnica per il rilancio dell’area, con interventi per 620mila euro.