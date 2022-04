Su Netflix arriva “Linee Bollenti”, la serie sul primo telefono erotico d’Europa

La storia

"Linee Bollenti", la serie creata da Pieter B. Korthuis e che si ispira liberamente al libro "06-Cowboys", descrive con un tono ironico tipico della commedia, la nascita del primo telefono erotico europeo. Con ciò si dà vita poi anche a tutto un nuovo e rivoluzionario approccio al sesso che poteva nascere soltanto dal periodo storico e culturale che hanno caratterizzato la fine degli anni ’80.

Questa serie biografica è disponibile su Netflix e si preannuncia già un successo.

Trama di "Linee Bollenti"

La vicenda si svolge ad Amsterdam nel 1987 quando la studentessa M. Salomon, necessitando di qualche entrata extra, trova lavoro in Teledutch di Ramon e Frank Stigter. Sarà proprio da questa neonata società che partirà l'idea di creare una prima linea telefonic hot dei paesi bassi specializzata nell'offrire servizi erotici. Il progetto si rivela in pochissimo tempo un vero e proprio successo, non solo era qualcosa di mai visto prima, ma i servizi offerti erano anche molto apprezzati. Con il decollo del progetto, Marlyn diventa subito parte centrale di esso, tanto che inizia a guadagnare moltissimo denaro ad un ritmo incalzante e sorprendente.

Sarà proprio nella piccola realtà creata da Teledutch che inizierà ad intravedersi un cambiamento che in poco tempo avrebbe stravolto tutto lo scenario della capitale olandese.

Cast di "Linee Bollenti"

Il cast di eccezione per questa nuova serie vede come interpreti Joy Delima nei panni della protagonista Marly Salomon e Minne Koole e Chris Petersche impersonificano i geniali fratelli Stigter. Vi è poi la presenza di alcuni personaggi secondari che conservano una certa importanza all'interno delle vicende. Tra questi troviamo ad interpretarli attori come Charlie Chan Dagelet, Julia Akkermans, Benja Bruijning, Joe Brauers, Abbey Hoes, Andre Dongelmans e, per finire, Eric van Sauers.

Anni '80: cosa hanno cambiato

Verso la fine dei folli anni '80, ad Amsterdam come in molte altre città europee si sentiva aleggiare nell'aria un principio di cambiamento e metamorfosi. Questo era molto percepibile in Olanda, soprattutto alimentato dal fatto che il paese si stava impegnando nel festeggiare la vittoria calcistica del Campionato Europeo. Oltre a ciò si pensava che la temuta Guerra Fredda stesse finendo e in tutta la città si aveva un desiderio irrefrenabile di fare festa, ballando anche a ritmo della nuovissima e popolarissima musica house. Erano anche gli anni in cui si stava affacciando sul mercato la "droga dell'amore", più comunemente conosciuta come ecstasy, che permetteva di staccare per qualche ora la testa dai pensieri della vita quotidiana, sfogandosi con i piaceri del sesso. Ad Amsterdam si respirava la necessità e l'esigenza di speranza, libertà e leggerezza. Bisogni che si manifestavano anche nella sfera sessuale attraverso il bisogno di vivere il sesso in modo più sicuro, coperti dal totale anonimato. Tutto ciò portava a delle circostanze perfette per la nascita del telefono erotico che dalla capitale olandese andò poi ad affermarsi nel resto d'Europa ad una velocità sorprendente. Il servizio offerto dai telefoni erotici permette infatti di avere il totale anonimato e vivere un'esperienza sessuale diversa dal solito. Le persone interessate chiamano un numero apposito, consapevoli che risponderanno loro ragazze, ma anche ragazzi, disposti a soddisfare tutte le loro fantasie, parlando di esse senza vergogna o timori. Tra i due interlocutori va poi crearsi una vera e propria conversazione erotica che li porta a sfogarsi. Questi servizi possono trovarsi in tutta Europa e si può chiamare un numero diverso a seconda della tipologia di servizio che si desidera. Queste linee telefoniche sono presenti anche in Italia e anche esse offrono servizi differenti a seconda delle preferenze. Uno dei telefoni erotici nostrani più famosi e utilizzati è Telefono Erotico 899, un sito che offre la possibilità di effettuare conversazioni hot con dozzine di ragazze, donne mature, e transessuali.

Cosa vedere se vi è piaciuto "Linee Bollenti"

"Linee bollenti" si caratterizza per il suo tono ironico tipico delle commedie teen, molto apprezzate dagli abbonati di Netflix. Per questo motivo non sarà difficile trovare altre serie simili su questa piattaforma, anche se possono variare per la trama, il loro taglio sintetico e ironico di raccontare le vicende vi conquisterà allo stesso modo. Se si desidera guardare una serie sempre di stampo europeo vi consigliamo "Sex Education", un grande classico di Netflix, ma anche la commedia teen tedesca "Come vendere droga online (in fretta)" oppure la serie polacca "Sexify". Se si è invece amanti delle serie made in USA allora non potete perdervi "Never Have I Ever" (Italiano: Non ho mai) di Mindy Kaling, una teen commedy che racconta la vita di Devi Vishwakumar e di come voglia cambiare il suo status sociale dopo un anno difficile e travagliato. Tuttavia troverà alcuni ostacoli come gli amici, la famiglia e, soprattutto, i sentimenti.