Come il business “home-based” sta prendendo d'assalto le città italiane

Mentre le economie di tutta Europa si sono contratte e le imprese hanno chiuso negli ultimi anni, ci sono stati anche alcuni aspetti positivi in questo periodo e uno di questi è stato l'aumento della nostra industria artigianale, una volta dimenticata. Le piccole imprese locali a conduzione familiare, che producono di tutto, dal formaggio al prosciutto, dalla pasta alle scarpe, sono fiorite e con la riapertura delle imprese si stima che questo sarà un settore che si prevede sarà fiorente nei prossimi tempi.

L'industria artigianale

L'industrializzazione e la meccanizzazione hanno probabilmente visto la scomparsa delle industrie artigianali in tutto il mondo e l'Italia non è stata diversa. C'è stato un periodo di produzione in cui l'industria artigianale aveva cominciato a vedere enormi diminuzioni nella domanda e nella produzione. I consumatori volevano articoli che fossero perfetti nella fattura e che rispecchiassero ciò che veniva indossato, usato e promosso dagli altri. Tuttavia, come ogni cosa nella storia, la natura ciclica del business ha cominciato a rialzare la testa, con la crescita di internet e i risultati della recente pandemia.

Inoltre, l'ascesa del "tutto" su misura e personalizzato come tendenza e il fatto che ci siano specifiche competenze culturali legate al cibo, all'abbigliamento, al vino e altro ancora hanno visto la rinascita di prodotti artigianali prodotti localmente in Italia; un cambiamento positivo nelle economie locali che si prevede continuerà nel futuro.

In relazione alla crescita della produzione artigianale, delle imprese a conduzione familiare e delle industrie artigianali in Italia, c'è anche la crescita associata dei servizi di supporto alle imprese. L'aumento dei servizi remoti e gestiti ha fatto sì che anche la più piccola industria artigianale o la produzione su misura 'fatta in casa' può ora essere supportata e assistita dal supporto aziendale online e quindi non c'è ragione per non diventare un lavoratore autonomo e avviare la propria piccola impresa.

La domanda di prodotti artigianali locali

Il fatto che i consumatori ora vogliono sapere esattamente da dove vengono i prodotti, come sono stati fatti e da chi, ha portato al boom di un settore artigianale globale. I prodotti che hanno una chiara provenienza e che possono essere ricondotti al punto di produzione sono ciò che il mercato vuole e così l'industria casereccia o artigianale (che tradizionalmente ha sempre fatto parte della cultura italiana) ha ritrovato la sua strada verso la ribalta. La gente vuole essere in grado di rintracciare le materie prime dalla fonte al prodotto ed essere disposta a pagare di più per qualcosa che è "Made in" di un luogo o una città specifici.

Il segreto è assicurarsi che i prodotti realizzati siano il più genuini e ben fatti possibile e che tu abbia una forte storia dietro, perché è la storia di come sei nato e perché la tua attività rimane ancorata alla piccola città che hai scelto. Bisogna anche fare degli sforzi per rendere il business più green, usando materie prime locali e manodopera locale.

Conclusione

Con l'aumento di queste tendenze, è ormai evidente come internet sarà il perno di questi sviluppi. Ciò ha rappresentato un problema in merito alla velocità di internet, l'accesso e l'uso per l'e-commerce in queste piccole città, dato che non era del livello adeguato, richiedendo quindi un ulteriore ammodernamento in queste aree. Ora ci sono la tecnologia e la mentalità per permettere a queste industrie di avere il più grande impatto sulle città più piccole del nostro paese. È un momento interessante e la piccola impresa familiare è sempre stata una parte importante della cultura imprenditoriale italiana, per cui speriamo che possa continuare a lungo