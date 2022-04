Ventimiglia: schianto in scooter nella zona di Latte, morto un uomo di 41 anni

Un uomo di 41 anni è morto a seguito del grave incidente avvenuto oggi pomeriggio a Ventimiglia, nella zona di Latte.

Christian Gallo, residente in Francia, stava viaggiando in sella al proprio scooter quando è andato a impattare frontalmente contro un'auto.

La centrale operativa del 118 ne ha subito disposto il trasferimento in elicottero al 'Santa Corona' dove, purtroppo, è morto per via delle gravi ferite riportate.