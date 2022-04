Sanremo Pride: polizia allontana uomo che protestava agitando una Bibbia

Durante il Sanremo Pride la Polizia ha allontanato una persona che ha provato a protestare contro i manifestanti arcobaleno. Si tratta di un uomo che insieme ad altri ha urlato in direzione del corteo all'altezza di via Nino Bixio, mostrando una Bibbia. Una protesta che non ha sortito effetto di fronte al fiume colorato di 2mila persone che hanno proseguito nella loro marcia verso piazza Colombo senza nemmeno accorgersi di quanto era appena accaduto.