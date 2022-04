Sanremo: non si arrestano le fiamme in strada Collette Beulle, squadre anti incendio al lavoro per tutta la notte

È stata una lunga notte di lavoro per le squadre di Vigili del Fuoco, Protezione Civile e volontari impegnate in strada Collette Beulle per spegnere l'incendio divampato ieri pomeriggio.

Al momento il rogo pare essere sotto controllo, ma si vedono ancora fiamme alte nelle zone più impervie. Atteso, quindi, l'intervento dell'elicottero; in stand-by l'ipotesi Canadair.

Al momento l'incendio è sotto controllo, nella speranza non si alzi nuovamente il vento che ieri lo ha alimentato facendolo risalire rapidamente lungo la collina.