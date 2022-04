Covid, in Liguria 17.427 casi. Al ‘Borea’ di Sanremo muore un uomo di 56 anni

Sono 17.427 i casi positivi oggi in Liguria, nell'imperiese 1.880 (26 in meno di ieri) mentre si registra un ricoverato in meno in Asl1.

Sono 35 i pazienti che si trovano in media intensità, mentre rimane invariato (2) il numero dei degenti in terapia intensiva. In totale, in Liguria, sono 264 (+9) le persone che si trovano in ospedale e di queste 8 (+1) sono in terapia intensiva.