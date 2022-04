Arma di Taggia: violenta lite davanti a un locale, intervengono i Carabinieri

Violenta lite stanotte ad Arma di Taggia, davanti ad un locale. Stando ai primi dettagli sull'accaduto sembra che uno dei gestori e un cliente si siano picchiati. Dopo breve sono intervenuti i soccorsi e i Carabinieri. Ad avere la peggio il cliente che sarebbe rimasto a terra. Ricoverato in ospedale il ferito ha ricevuto una prognosi di diversi giorni. I militari sono intervenuti a fatti avvenuti e ora sono in corso accertamenti per ricostruire quanto successo.