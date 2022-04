Sanremo: importanti impegni nel week end per gli studenti dell’Istituto Tecnico Turistico ‘Ruffini-Aicardi’

Le numerose convenzioni dell’IIS “Ruffini-Aicardi” con le istituzioni del territorio permettono agli studenti di mettere in campo le loro competenze. In questi giorni, gli allievi del triennio dell’Istituto Tecnico Turistico, sotto la vigilanza dei professori Borga, Cavallucci e Renda-Paolino, sono coinvolti nell’organizzazione di due prestigiosi eventi: il Convegno Internazionale “Trattato del Quirinale” e il 69° Rallye di Sanremo.

Ci riferisce il professor Alberto Cavalluci, referente per i P.C.T.O.: «Innanzitutto i cosiddetti P.C.T.O. sono i Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento, ossia una sorta di attività previste dal Miur per valorizzare le competenze in uscita del Diplomato della scuola superiore, documentati anche nel curriculum dello studente. Per dare ampie opportunità in questo ambito, il nostro istituto ha instaurato una fitta rete di relazioni con enti e istituzioni pubbliche e private del territorio, che coinvolgono i nostri ragazzi del triennio nell’organizzazione di eventi e iniziative legati al settore turistico, dando loro l’opportunità di “mettere in campo” competenze soprattutto organizzative e linguistiche acquisite a scuola. In questo fine settimana, ad esempio, gli alunni dell’Istituto Turistico sono coinvolti, anche in orario extra scolastico, nell’organizzazione e svolgimento di due eventi prestigiosi quali il Rallye di Sanremo e il Convegno Internazionale “Trattato del Quirinale” che permettono loro anche di relazionarsi con importanti personalità e professionisti del settore».