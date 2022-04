Imperia: una mattina con i supereroi per i bambini ricoverati nelle strutture della ASL 1 (Foto)

Questa mattina ospiti speciali di Asl1 sono stati i “Supereroi per Voi” che con i loro costumi e la loro simpatia, ancora una volta hanno portato sorrisi ai bambini e tante golose uova di Pasqua. Il tour dei “Supereroi per Voi”, il cui progetto ha lo scopo di regalare per qualche attimo, che siano bambini o adulti, un po' di serenità e di portare sui loro visi un bel sorriso di felicità.



Così Superman, Thor e gli altri personaggi frutto della fantasia della Marvel, si sono recati al reparto di Pediatria dell'ospedale di Imperia e in seguito al Centro Pediatrico di Riabilitazione Motoria al Palasalute del capoluogo, dove hanno distribuito uova di Pasqua e dispensato tanti sorrisi ai bambini e alle bambine presenti. Alla mattinata di gioco che si è svolta al Palasalute, erano presenti anche dei bambini e bambine provenienti dall'Ucraina in guerra che hanno trovato accoglienza e riparo ad Imperia.