Fabio Delucchi rieletto rappresentante locale del sindacato autonomo della Polizia Locale

Il Sulpl, sindacato autonomo della Polizia Locale, a sostegno in queste ultime elezioni RSU nella lista CSE FLPL, sarà rappresentato ancora una volta a Imperia dall'agente Fabio Delucchi che è stato rieletto dai colleghi.

“Per me è un motivo di orgoglio e di grande responsabilità rappresentare anche per questo mandato il comando - dichiara Delucchi - le problematiche da affrontare sono sicuramente molte ma con la collaborazione di tutti possiamo sicuramente giungere a grandi risultati. Ringrazio tutti coloro hanno riposto la fiducia in me, il mio impegno sarà ancora più assiduo affinché la Polizia Locale riceva i giusti riconoscimenti a livello locale e nazionale in attesa di una riforma che dia finalmente dignità professionale al corpo. A tal proposito, già nella serata di ieri mi sono attivato con i vertici della nostra struttura regionale per cominciare già a pianificare quelle che saranno le linee programmatiche del sindacato. Desidero complimentarmi infine anche con i colleghi degli altri comandi della provincia per i brillanti risultati ottenuti a dimostrazione del grande lavoro effettuato per la categoria. Uniti si vince”.