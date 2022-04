Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 9 e domenica 10 aprile, in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 9 APRILE



SANREMO

9.00-19.00. Mercato di ‘Piccolo Brocante’ in Piazza San Siro (secondo e quarto sabato di ogni mese)



9.00. 'Trattato del Quirinale’: convegno a cura di Confesercenti Imperia con focus sulla cooperazione transfrontaliera. Partecipano numerosi attori istituzionali liguri, piemontesi e francesi. Sala Biribissi del Casinò municipale, info 0183 299255 (più info)



9.00. 7ª edizione del Festival del Rugby Sanremo. Campi di Pian di Poma, anche domani (info)



10.30. Inaugurazione con conferenza della mostra ‘Sanremo Pride 1972-2022 - Una Comunità in Mostra’. A cura di Arcigay. Palafiori di corso G. Garibaldi, ingresso gratuito (più info)



11.00. Ultimo giorno del Torneo ATP Master Challenger, torneo internazionale di singolare maschile. Tennis Club Sanremo in corso Matuzia (info)



11.15 - 19.40. Partenza e arrivo del 14° Sanremo Leggenda da Piazzale Adolfo Rava (info a questo link)

15.00. ‘Europa Pandemia e Sanità’: tavola rotonda con focus sull’emergenza in Ucraina. Evento a cura di Unuci Sanremo e clubs Lions con la partecipazione di numerosi relatori. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero nel rispetto delle norma anti covid (più info)

15.30. Sanremo Pride 1972-2022 - L'orgoglio torna a Sanremo: corteo del Sanremo Pride lungo le strade di Sanremo con appuntamento in piazzale Pian di Nave. A cura di Arcigay (più info)



16.25. Arrivo del 4° ECO Rallye Sanremo con vetture esclusivamente elettriche in corso Imperatrice (info a questo link)



17.30. Arrivo del del 69° del Rallye Sanremo valido per il Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco da Piazzale Adolfo Rava (info a questo link)



21.15. Per Sanremo Pride 2022, spettacolo teatrale di Daniele Gattano dal titolo ‘Male Male’. A cura di Arcigay. Palafiori di corso G. Garibaldi, info e prenotazioni QUI

IMPERIA

7.45. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate organizzate dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione con itinerario Mendatica - Pian del Lago – Mendatica accompagnati dalla guida Luca Patelli. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Imperia, info e prenotazioni 347 6006939 (più info)

9.00-14.00. ‘Disturbo dello spettro autistico – inclusione scolastica e presa in carico sanitaria. Costruzione di una rete’: convegno a cura della Asl1, con la collaborazione di Alisa, Provincia di Imperia, Anmic Imperia, Angsa Imperia, Donne Medico della Provincia di Imperia e il Distretto Lions Club International 108 Ia3. Aula magna dell'università ad Imperia, via Nizza 8 (locandina)

10.00. ‘Sol&vento – Energia di Primavera’: 21ª edizione del Festival Internazionale di aquilonismo con Aquiloni spettacolari da tutto il mondo, Giochi e laboratori per bambini. Stand tecnici, alimentari ed artigianato. Location varie, anche domani (i dettagli a questo link)

10.00-19.00. Ultimo giorno della personale di pittura di Giuseppe Criscuolo dal titolo ‘Oltre il presente, la magica luce della speranza’ presentata dalla professoressa Lidia Rianna e con la partecipazione del Lions Club Imperia Host. Galleria d’Arte ‘Il Rondò’, Piazza Dante, ingresso libero (h 10/12-16/19)



17.00. Per la Rassegna letteraria ‘Ne parliamo all’Armuen. Da storia nasce storia…’, Aperitivo con l’autore con presentazione del libro di Ito Ruscigni ‘La Caverna Bertrand’. Armuen, Via San Leonardo 14

18.00. Presentazione libro ‘1975 – 2024 aspettando il 50° di attività, storie di sport, di persone, di eventi’ nell’ambito dei 50 anni di attività del Gruppo Sportivo Pedale Imperiese. Sala Convegni Biblioteca Civica ‘Leonardo Lagorio’, Piazza De Amicis 7, ingresso libero nel rispetto delle norme anti covid



21.00. (ANNULLATO) Spettacolo teatrale ‘Eco nel silenzio’ con Giorgia Brusco (10 euro, minori fina a 5 euro). Teatro del Mutuo Soccorso in via Santa Lucia 14, necessario green pass rafforzato (per i maggiori di 12 anni) e mascherina FFP2, prenotazione obbligatoria via WhatsApp: 339 626 7110



21.00. ‘Passione’: concerto dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova ispirato ai temi della Settimana Santa. Evento a cura di ‘Liguria Musica’. Concattedrale dei Santi Maurizio e Compagni Martiri di Oneglia, ingresso gratuito fino ad esaurimento posti disponibili (più info)



VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)



14.00. ‘Birdwatching di Primavera’: osservazione delle molte delle specie tipiche di questo periodo: marzaiole, in arrivo dall'Africa subsahariana per riprodursi in Est Europa, i corrieri piccoli, diverse specie di aironi e moltissimi passeriformi. Ritrovo alla Foce del Nervia, partecipazione ad offerta libera, info 331 4501652

BORDIGHERA



10.00. Quattro passi per la Pace lungo la ciclabile da Bordighera a Ventimiglia: iniziativa organizzata dalla Scuola di Pace di Ventimiglia in collaborazione con numerose associazioni cittadine. Partenza da Via Rattaconigli lato mare con arrivo in piazzale Resentello a Ventimiglia + intervento della comunità Ucraina + musiche e pensieri per la pace



15.00-20.00. Mostra d'arte dell'artista Linda McCluskey. Hotel Villa Miki, via Lagazzi 14 (fino al 30 aprile), ingresso libero, info 0184 550306

17.00-19.00. Mostra ‘il Gabbiano’: mensile di informazione, politica & cultura. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, tutti i giorni fino al 18 aprile, ingresso libero nel rispetto delle norme anti covid



OSPEDALETTI

11.00, 15.00 & 16.30. Tre visite guidate a Villa San Luca. Ingresso con visita guidata: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato)



TAGGIA ARMA



10.30-19.00. ‘Barrel on the Beach’: manifestazione equestre di Monta Western e Mostra Mercato. Stabilimento balneare ‘Vittoria Beach’ di Arma, Via Lungomare, fino al 10 aprile (più info)



21.00. Meditazione religiosa/musicale a cura della ‘OpenOrchestra’ diretta dal M° Marco Reghezza con brani di Bach, Mozart, Gounod, Franck, Mascagni, Morricone, Albinoni, Massenet. L'organista diocesana Tiziana Zunino esegue una Sonata di Gherardeschi accompagnata dalla soprano Cinzia Ravotto. Basilica dei SS. Giacomo e Filippo, ingresso libero con mascherina

SAN LORENZO AL MARE



21.15. Per ‘L’Albero in prosa’, spettacolo ‘Farfalle’ di Emanuele Aldrovandi con Bruna Rossi e Giorgia Senesi. Regia Emanuele Aldrovandi. Sala teatro Samuel Beckett, info 347 7302028 (più info)

DIANO MARINA



15.00. ‘La Storia nel Parco - Scrivendo con i Romani!’: laboratori ludico-didattici all'aperto per bambini di età 6-13 anni a cura del personale del MARM - Museo Civico al Palazzo del Parco (2,50 euro a persona, 1,00 euro per gli alunni degli istituti scolastici), gradita la prenotazione 0183 497621



ENTROTERRA

CIPRESSA

10.00. ‘Sulle antiche vie della lavanda: il coloratissimo borgo di Boscomare’: Tour Trekking accompagnati da una guida ambientale escursionistica certificata. Aperitivo al rientro. Partenza da Cipressa (più info)

DIANO CASTELLO



21.00. ‘La Via Crucis Minore’ di Padre Serafino Marinosci: concerto a cura della Corale San Nicola da Bari diretta dal maestro Nicholas Tagliatini con il tenore Mattia Pelosi ed il basso Nicholas Tagliatini. Parrocchia San Nicola da Bari, ingresso libero

PERINALDO

21.15. ‘Una Notte all'Osservatorio - Moon Edition’: serata all'insegna dell'astronomia alla scoperta del nostro satellite naturale, la Luna. Si potrà assistere alla realizzazione in diretta di un video telescopico dei crateri lunari, dal quale verrà composta una foto che sarà consegnata digitalmente al pubblico. Osservatorio astronomico Cassini, Piazza Mons Antonio Rossi 1, info e prenotazioni 348 5823047 (più info)

PONTEDASSIO

14.00. Per il ciclo ‘Pillole di Natura e Storia’, escursione da Pontedassio a Villa Guardia accompagnati dalla guida ambientale escursionistica Marina Caramellino (10 euro). Ritrovo alle 14 al parcheggio del comune di Pontedassio o alle 13.30 al bar Le Cave sulla Statale 28, info 337 1066940 (più info)

21.00. ‘Belieres – la musica sacra nella tradizione popolare europea’: concerto del gruppo piemontese ‘Henno de Rose’. Rinfresco al termine. Chiesa dei Santi Michele e Sebastiano nella frazione di Bestagno

FRANCIA

MONACO

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)

11.00. Rolex Monte-Carlo Masters - ATP Masters 1000 Monte-Carlo 2022 (qualificazioni – 14 partite). Monte-Carlo Country Club, fino al 17 aprile (sito web)

13.00-19.00. ‘La belle époque sportiva: splendore e innovazione sotto il regno di Alberto I’: mostra di documenti del Fondo regionale della Mediateca di Monaco sul tema dello sport sotto Alberto I. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier (dal martedì alla domenica fino al 10 aprile)

20.30. ‘Sacha Guitry Intime’: spettacolo di e con Anthéa Sogno. Théâtre des Muses (più info)

NICE

10.00-20.00. ‘Nice Art Expo 2022’: su oltre 4.000 mq, esposizioni di opere di artisti internazionali e di rinomate gallerie, selezionati da un comitato di esperti. Palais des expositions, Nice Acropolis, fino al 10 aprile (più info)



15.00 & 20.00. ‘Shen Yun - La rinascita di una cultura perduta’: spettacolo messo in scena dall’associazione cinese ‘Lotus Sacré’. Palais des Congrès Nice Acropolis (più info)





DOMENICA 10 APRILE

SANREMO

8.30. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione nell’Anello di Loreto accompagnati dalla guida Barbara Campanini. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 346 7944194 (più info)



8.30. Escursione da Borgio al Monte Orera di circa 5 ore di marcia più le soste accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo a Sanremo dalla ex-stazione ferroviaria oppure alle 9.30 davanti all’ingresso delle Grotte di Borgio (Via Battorezza), info 327 0824866 (più info)

9.00. 7ª edizione del Festival del Rugby Sanremo. Campi di Pian di Poma (info)

9.00-19.00. Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori (ogni seconda domenica del mese)



14.00-17.00. Gara di ‘put in green’ aperta a tutti: due giocatori per volta si sfidano percorrendo nove buche (5 euro per un giro e 10 euro per tre giri). Previsti premi per i primi quattro classificati. Evento a cura del Lions Club Sanremo Host con ricavato destinato ad una borsa di studio per un giovane meritevole del territorio. Circolo del Golf degli Ulivi



IMPERIA



10.00. ‘Sol&vento – Energia di Primavera’: 21ª edizione del Festival Internazionale di aquilonismo con Aquiloni spettacolari da tutto il mondo, Giochi e laboratori per bambini. Stand tecnici, alimentari ed artigianato. Location varie (i dettagli a questo link)



15.30. Per i 50 anni del Circolo Amici della Lirica, concerto Requiem di Mozart eseguito dalla Melos Filarmonica diretta dal M° Giulio Magnanini. Con il soprano Aude Fabre, il contralto Patricia Shnell, il tenore Luca Lombardo e il basso Enrico Gaudino. Basilica di San Giovanni

21.00. Per la rassegna ‘Giovani talenti’, concerto per clarinetto e pianoforte con Valeria Lupi e Marco Prevosto. Musiche di musiche di Beethoven, Liszt. Teatro del Mutuo Soccorso in via Santa Lucia 14, necessario green pass rafforzato (per i maggiori di 12 anni) e mascherina FFP2, prenotazione obbligatoria via WhatsApp: 339 626 7110



VENTIMIGLIA



10.30. ‘Pic-nic ai Giardini Hanbury’: Visita guidata + pic-nic con prodotti del territorio (ingresso, visita guidata e cestino 20 euro, 10 euro bambini). Ritrovo all’ingresso dei Giardini Botanici Hanbury, prenotazione obbligatoria allo 0184 229507 (più info)



VALLECROSIA



9.00. 17ª edizione del Mercatino delle pulci ‘Mercante per un Giorno’, sullo stile dei Vide-Grenier francesi, gli ‘svuota cantine’, con espositori provenienti da tutta la Liguria e in particolar modo dai Vallecrosini. Piazzale dell’ex Mercato dei Fiori, info 338 7262822, obbligatoria la mascherina

16.30. Per la rassegna ‘Primavera in Musica’, concerto per pianoforte a 4 mani di Elisabeth Nielsen e Adriana Costa, a cura Istituto Musicale G.B. Pergolesi. Sala polivalente ‘G. Natta’, ingresso libero nel rispetto delle vigenti norme anti covid



BORDIGHERA



15.00-20.00. Mostra d'arte dell'artista Linda McCluskey. Hotel Villa Miki, via Lagazzi 14 (fino al 30 aprile), ingresso libero, info 0184 550306



16.30. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, necessario green pass per visita all'atelier, informazioni e prenotazioni al 347 2364922

17.00-19.00. Mostra ‘il Gabbiano’: mensile di informazione, politica & cultura. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, tutti i giorni fino al 18 aprile, ingresso libero nel rispetto delle norme anti covid



TAGGIA ARMA

8.45. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione nell’Anello di Loreto accompagnati dalla guida Barbara Campanini. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo alle ore 8.30 oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 346 7944194 (più info)

10.30. ‘Barrel on the Beach’: Sfilata dei cavalieri partecipanti alla manifestazione equestre di Monta Western + premiazioni al termine. Stabilimento balneare ‘Vittoria Beach’ di Arma, Via Lungomare, fino al 10 aprile (più info)

DIANO MARINA



9.00. ‘Mari e Monti’: corsa podistica non competitiva di 20 km e di 13 km, organizzata dall'ASD Golfo Dianese Ultra Runners. Partenza dal Comune di Diano Marina (Molo delle Tartarughe) e arrivo nel Comune di Diano Arentino (più info)

ENTROTERRA

MONTALTO

10.00-18.00. ‘Vivi Montalto’: apertura delle botteghe artigiane e di alcuni spazi per la vendita dei prodotti enogastronomici e dell'artigianato con locali allestiti en plein air nei carruggi del paese + visite guidate alle chiese e ai monumenti (ogni seconda domenica del mese)

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)



FRANCIA

MONACO

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)

11.00. Rolex Monte-Carlo Masters - ATP Masters 1000 Monte-Carlo 2022 (qualificazioni 1° turno – 13 partite). Monte-Carlo Country Club, fino al 17 aprile (sito web)

13.00-19.00. ‘La belle époque sportiva: splendore e innovazione sotto il regno di Alberto I’: ultimo giorno della mostra di documenti del Fondo regionale della Mediateca di Monaco sul tema dello sport sotto Alberto I. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier

16.30. ‘Sacha Guitry Intime’: spettacolo di e con Anthéa Sogno. Théâtre des Muses (più info)

NICE

10.00-19.00. ‘Nice Art Expo 2022’ (ultimo giorno): su oltre 4.000 mq, esposizioni di opere di artisti internazionali e di rinomate gallerie, selezionati da un comitato di esperti. Palais des expositions, Nice Acropolis (più info)

14.00. ‘Shen Yun - La rinascita di una cultura perduta’: spettacolo messo in scena dall’associazione cinese ‘Lotus Sacré’. Palais des Congrès Nice Acropolis (più info)



