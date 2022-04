Tutto pronto per l'atto finale del torneo di tennis internazionale 'Sanremo ATP Challenger 2022' (foto)

Tutto pronto per l'atto finale del torneo di tennis internazionale 'Sanremo ATP Challenger 2022' che è in programma domattina, sabato 9 aprile, con orario fissato alle ore 11. Si inizierà con la finale del singolare maschile e si continuerà con la finale del doppio, entrambe sul campo Centrale dello storico circolo sanremese alla Foce.

Oggi, sotto un caldo sole e con il vento che si è palesato in tutta la sua forza solo dopo le due del pomeriggio, gli ormai soliti 600 spettatori si sono seduti sulle tribune per sostenere il tennista di casa, Gianluca Mager attuale n.109 Atp (miglior classifica n.62 lo scorso mese di novembre) e secondo favorito del torneo.

Purtroppo il 27enne sanremese è incappato in una giornata no, esattamente il contrario di quanto capitato al suo avversario Francesco Passaro che oggi ha giocato una delle sue migliori partite di sempre, confermandosi autentica rivelazione in grado di approdare all'atto conclusivo di questo Challenger dopo essere partito addirittura dalle qualificazioni.

“Lui oggi ha giocato davvero molto bene – ha detto Mager a fine match – e io non ero proprio in giornata. Questo è lo sport, adesso voltiamo pagina e ripartiamo dalle qualificazioni per entrare nel tabellone principale del Master1000 di Monte-Carlo”.

Sarà dunque il ventunenne perugino il finalista che sfiderà la prima testa di serie del torneo, il danese Holger Rune n.91Atp, 19 anni da compiere a fine aprile.

Rune, anche tra le raffiche di vento che si sono fatte impetuose verso la metà della sua partita contro il lombardo Andrea Arnaboldi, ha fatto valere la sua caratura da 'next-gen' ed ha vinto il suo quarto match a Sanremo senza perdere neppure un set.

Domattina l'atto decisivo a partire dalle ore 11 con la finale del singolare tra Rune e Passaro, e poi quella del doppio tra i francesi Blancaneaux/Muller e gli italiani Cobolli/Gigante.