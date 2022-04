Rally di Sanremo 2022: le disposizioni della Prefettura per la chiusura delle strade provinciali e comunuali

Per consentire lo svolgimento in condizioni di sicurezza della 69a edizione del ‘Rallye di Sanremo’, le cui prove speciali sono previste oggi e domani, la Prefettura di Imperia ha disposto, come per gli anni precedenti, la sospensione temporanea della circolazione, per motivi attinenti alla sicurezza pubblica, sulle strade provinciali e comunali interessate dalle prove.

Sono esclusi dall’ordinanza di sospensione della circolazione i mezzi di soccorso. Il Comitato Organizzatore si è impegnato a concedere il transito ai residenti (per modesti spostamenti9 sino a 40 minuti antecedenti il passaggio della prima autovettura e, dove possibile, tra il primo ed il secondo transito.