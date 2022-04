Pallapugno, parte la Serie A. Imperiese subito in casa contro Canalese, il commento del dt Papone:" Impegno duro ma siamo pronti "

Torna la Serie A, torna il campionato di pallapugno e l’ Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese farà il suo debutto in casa, allo sferisterio di Dolcedo, contro Canalese. L’appuntamento per la sfida tra due battitori giovani e talentuosi, come Raviola da un lato e Battaglino dall’altro, sarà domenica 10 aprile alle ore 15.

Mariano Papone, sarà all’esordio da direttore tecnico, e presenta la prima giornata:” Finalmente si torna in campo e tornano le partite che contano. Ci siamo allenati molto bene: i ragazzi hanno messo grinta e voglia. Gli ultimi due mesi siamo stati soprattutto sul campo affinchè Federico e Alessandro, che vengono da Cuneo, potessero conoscere meglio il campo di Dolcedo. Non vediamo l’ora di iniziare. “

Il dt parla anche dell’avversario:” Sarà una partita dura e complicata contro Canalese di Battaglino: si tratta di un battitore giovane ma che punta già a giocare un campionato d’alta classifica. Si porta dietro il vantaggio dei metri in battuta. Una regola, a mio modo di vedere, non troppo azzeccata ma che lo aiuterà e per noi sarà ancora più dura. Per il nostro Federico sarà importante anche l’aspetto emotivo dato che è il suo esordio con l’Imperiese. Ma siamo pronti e vogliamo giocarci le nostre carte. “

Papone chiude invitando i tifosi allo sferisterio:” Il pubblico dovrà essere il nostro quinto uomo e speriamo risponda numeroso. Sappiamo che sul territorio ci sono tanti appassionati del pallone elastico e, dopo due anni così complicati, sarà una bella occasione ritrovarsi al campo. E per fare prestazione ci servirà assolutamente.”