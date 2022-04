Pallanuoto giovanile, due vittorie e un pari sono i risultati della Rari Nantes Imperia in questa settimana

Due vittorie ed un pari in tre partite, sono il ricco bottino delle formazioni giovanili della Rari Nantes Imperia.

UNDER 18 B MASCHILE

La formazione allenata da Andrea Pisano ha espugnato la vasca di Loano, contro Andrea Doria. Il finale 9-19 sottolinea il grande strappo effettuato dalla Rari nella seconda parte di gara, trascinata dalle sei reti di Giacomo Grosso.

La formazione: Di Lionardo, Parolini 3, Demasi 1, Casella 2, Lucia 1, Milani 1, Grosso 6, Rombo cap. 2, Porro 3, Pace, Morchio

UNDER 16 B MASCHILE

Alla piscina 'Paganuzzi' di Albaro, a Genova, va in scena uno scoppiettante Quinto - Rari Nantes Imperia, al termine della quale la posta in palio viene equamente spartita con un 9-9. Spiccano le triplette di Parolini e Rombo.

La formazione: Cesarino, Parolini 3, Bellini, Lanteri 2, Pace, Milani, Pario cap. 1, Alberti, Capello, Rombo 3, Morchio, Buemi, Mazzariol

UNDER 16 FEMMINILE

Roboante vittoria della formazione in rosa che alla 'Giuva Baldini' travolge Rari Nantes Camogli per 1-14. Nonostante l'organico cortissimo a disposizione di Francesca Giulini, il risultato non è mai stato in discussione .

La formazione: Ballarè, Bergatta 2, Aguero 3, Reitano 3, Gerbore 1, Scatenato 1, Iazzetta 2, Cappello 2.