Lorenzo Rossi e Lisa Riccio sul podio nel ‘Trofeo internazionale Città di Colombo’ di judo

Nuove soddisfazioni per il Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d.: nell'ultimo week-end quattro atleti hanno partecipato al Torneo Internazionale "Genova Città di Colombo", Grand Prix Cadetti e Grand Prix Juniores, riportando notevoli soddisfazioni.



Lorenzo Rossi, Junior, cintura nera 2° Dan, categoria di peso Kg. +100, dopo il successo riportato il 20/03/2022 nel Torneo Internazionale "Alpe Adria 2022" dove si era classificato al 1° posto, ha bissato il risultato anche nel Torneo "Genova Città di Colombo", classificandosi nuovamente al primo posto della sua categoria, superando avversari italiani e stranieri di notevole levatura.

Alla prima esperienza nel Grand Prix Juniores femminile, Lisa Riccio si è classificata al 3° posto, conquistando un' ambita medaglia di bronzo.

Anche per lei un ottimo stimolo a far sempre meglio.

Al primo anno della classe Cadetti, Carola Actis e Samuele Actis hanno gareggiato onorevolmente, pur senza arrivare alla zona medaglia.

Per loro, le gare alle quali stanno partecipando costituiscono la possibilità di fare una notevole esperienza, essendo tutte di un livello molto alto. Per cui, consapevoli di non poter ancora primeggiare, fanno tesoro di tutto ciò che possono vedere e sperimentare, in modo da affrontare sempre meglio le future gare della classe Cadetti.



I Tecnici che seguono gli atleti, il M° ben. Alberto Ferrigno e l' Istruttore Alessio Ferrigno, sono contenti dei risultati e determinati a continuare una preparazione sempre più accurata.