Calcio: i Pulcini della Sanremese protagonisti al Comunale di una piccola amichevole 'interna'

Domenica 10 aprile, oltre alle prime squadre di Sanremese e Varese, anche i bambini del settore giovanile biancazzurro scenderanno in campo al Comunale.

Infatti, in anteprima alla partita valevole per la trentaduesima giornata di Serie D, le leve 2012 e 2013 della Sanremese saranno protagoniste di una piccola amichevole “interna”.

“Abbiamo ancora una volta voluto dimostrare il forte legame che si è instaurato sotto la presidenza Masu tra la prima squadra e le giovanili – spiega il responsabile del settore giovanile Gianni Brancatisano – e questo è un nuovo passo di questo percorso iniziato nei mesi scorsi.

In occasione del prossimo turno, ci eravamo già accordati con il collega della società lombarda, Marco Caccianiga, per disputare un Sanremese-Varese in versione miniatura tra le nostre squadre pulcini.

Purtroppo, una serie di sfortunati imprevisti ha impedito ai bambini del Varese di essere presenti e così abbiamo optato per un confronto interno a cui seguirà il classico ingresso in campo in cui il settore giovanile accompagnerà le due compagini e la terna arbitrale a centrocampo “.

Un motivo in più per essere presenti domenica al Comunale!