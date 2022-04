Le uova solidali di Croce Rossa Italiana in vendita con i giovani della Croce Rossa Sanremo

Un gazebo, quasi 200 uova di Pasqua solidali il cui ricavato verrà devoluto alle attività sociali di Croce Rossa Italiana, una decina di volontari.

Questi gli “ingredienti” dell’operazione di grande solidarietà in programma domani, in via Matteotti, davanti al cinema Centrale. Le uova, sia al cioccolato al latte che fondente verranno vendute al costo di 10 euro. Si tratta di un’iniziativa in programma in tutta Italia in un momento davvero molto particolare, con l’emergenza Ucraina sempre più pressante.

Il banchetto sarà operativo a partire dalle 9 fino ad esaurimento delle uova di Pasqua. I volontari aspettano sanremesi e turisti che sicuramente vorranno offrire il loro contributo per questa operazione di solidarietà.