Pasqua e Pasquetta al Buca Cena: proposte tutto compreso, domenica la tradizione, lunedì l'American Menu

Pasqua e Pasquetta con due menu esclusivi al Buca Cena, il ristorante del Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo.

Per Pasqua il Buca Cena propone uno speciale menu tutto incluso a 55 euro, con piatti tipici della tradizione. Un allegro pranzo in famiglia o con gli amici, materie prime di qualità, attentamente selezionate e lavorate dagli Chef Davide Bisato e Andrea Scarella; un momento di spensieratezza da trascorrere con i propri cari all'interno dell’ampio salone in stile british o sulla splendida terrazza affacciata sul mare e le verdeggianti colline sanremesi. Aperitivo della festa, cimetta alla ligure, lasagne ai carciofi, agnello in fricassea e patate, vitello croccante e piselli, baci di dama al cucchiaio delizieranno i palati dei presenti insieme ai grandi classici della tradizione come Moscato, colomba e uova al cioccolato. Un menu tutto incluso che prevede anche Dolcetto d'Alba DOC Azienda agricola Barberis Presidio Slow Food, acqua minerale e moka. Previsto anche un menu bambini a prezzo ridotto. Appuntamento per il pranzo di Pasqua di domenica 17 aprile alle 12.45.

Proposta inusuale per il luogo ma non per la ricorrenza, quella del Buca Cena per Pasquetta. In alternativa al pic-nic sui prati, gli ospiti potranno profittare dell’American Menu che strizza l'occhio agli amanti del barbecue con una raffinata e succulenta proposta a piatto unico: pulled pork bun, ribs di maialino glassate al bbq, pit beef con salsa tiger, mac cheese e insalata di cavolo; per dessert il crumble di mela. Il tutto a 25 euro per persona, vini esclusi. Anche per il pranzo di Pasquetta sarà disponibile un menu riservato ai più piccoli.

In entrambi i casi la prenotazione è obbligatoria al numero +39 0184 55 74 42.