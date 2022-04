Elezioni RSU nel pubblico impiego della provincia di Imperia, Fellegara "CGIL primo sindacato"

"Per la quarta volta consecutiva, la CGIL di Imperia si conferma Primo Sindacato in Provincia" - E' il commento che arriva da Fulvio Fellegara, segretario provinciale del sindacato, in merito alle elezioni delle RSU (rappresentanze sindacali unitarie) nei settori del Pubblico Impiego.

"Raccogliamo infatti un risultato eclatante nella Scuola dove le liste della FLC-CGIL ricevono ben 1147 voti e raggiungiamo ottimi risultati un po' in tutti i settori a partire dalla Asl dove confermiamo gli 8 seggi di 4 anni fa e siamo il secondo sindacato provinciale; anche in moltissimi Enti Locali abbiamo confermato una presenza solida e molto diffusa, in particolare siamo primi nel capoluogo Imperia e a Ventimiglia" - aggiunge Fellegara.

"Ma al di là dei singoli posti di lavoro è significativo ed importante il risultato complessivo che ancora una volta premia la serietà e la costanza del nostro impegno e dei nostri candidati. Per questo, non possiamo che dire ai ai Lavoratori e alle Lavoratrici: 1867 volte grazie!" - conclude.