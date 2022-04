Vallecrosia: domenica terminerà la rassegna “Primavera in Musica”, ultimo concerto dedicato a Schubert

Domenica 10 aprile, presso la sala polivalente “G. Natta” di Vallecrosia alle ore 16.30 ultimo appuntamento con la 16ª Rassegna concertistica “Primavera in Musica”. Grande successo di pubblico per la manifestazione organizzata dal Comune di Vallecrosia e dall’Associazione Musicale G. B. Pergolesi di Vallecrosia.



Per l'ultimo appuntamento si terrà un concerto per pianoforte a 4 mani e pianoforte solo, interamente dedicato alla musica di Franz Schubert, eseguito da Elisabeth Nielsen e Adriana Costa. "L’ingresso è libero. Saranno rispettate le vigenti norme anti covid" - ricordano gli organizzatori.