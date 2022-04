Taggia: iniziata la tre giorni di 'Barrel on the Beach', manifestazione equestre in riva al mare. Le foto

Dopo tre anni di assenza è ritornata a Taggia 'Barrel on the Beach', manifestazione con i cavalli in spiaggia articolata su tre giornate presso lo stabilimento ‘Victoria Beach’ di Arma.



Le gare sono iniziate questa mattina alle 10.30 e continueranno sino a domenica con questo programma:

venerdì 8 aprile

- Ore 10.30 Pole Bending

- Ore 13.30 Barrel Racing

a seguire premiazioni della giornata

sabato 9 aprile

- Ore 10.30 Pole Bending

- Ore 13.30 Barrel Racing

a seguire premiazioni della giornata

domenica 10 aprile

- Ore 10.30 Sfilata delle Nazioni dove sfileranno gli atleti con le loro bandiere rappresentative, risulta essere un momento aggregativo dove lo sport non conosce confini ma solo colori differenti

A seguire premiazioni della giornata e premiazione dei vincitori di categoria della Sesta edizione di Barrel on the Beach

Il Barrel Racing, tradotto letteralmente ‘corsa del barilotto’. è una specialità equestre. I tre barili devono essere posti ai vertici di un triangolo isoscele a una distanza di sicurezza di almeno sei metri dallo steccato. II tempo parte quando il naso del cavallo raggiunge la linea di partenza e sarà fermato quando il naso del cavallo attraversa la linea d'arrivo. Al segnale dello starter, il concorrente dovrà correre al barile sulla sua destra, girargli intorno, completare un giro completo di circa 360° e dirigersi verso il secondo barile, ed infine completare il percorso roteando al terzo e ultimo barile per correre all’arrivo.