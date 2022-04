Quiksilver Store Imperia e Diano Surf presenti sabato e domenica a 'Sol&vento': ecco tutte le info (foto)

Domani e domenica in occasione della manifestazione 'Sol&vento', Quiksilver Store Imperia e Diano Surf saranno presenti alla Spiaggia D’oro di Imperia, per proporre lezioni gratuite di surf, stand up paddle e wingfoil, una novità di grande impatto nel panorama degli sport acquatici. Quiksilver Store da sempre promuove lo sport per ragazzi e adulti.

Sci, Snowboard e gli sport da tavola come Surf e Windsurf. Fra questi anche lo skateboard, da sempre emblema di libertà, sport da strada accessibile a tutti.

La partnership con Diano Surf ASD ha quindi dato ulteriore spinta alla crescita di una community aperta, che promuove uno stile di vita sano e vitale, perfettamente adatto al clima del territorio imperiese, luogo privilegiato per le attività all’aperto.

Sol&vento, organizzato da Espansione Eventi di Paola Savella, rappresenta quindi la perfetta occasione per provare nuove attività e unirsi a una community dinamica.

Diano Surf ASD propone lezioni di surf onda, stand up paddle e di recente ha cominciato a dedicarsi alle lezioni di Surfskate, anche per adulti, come attività propedeutica al surf.

INFO GENERALI SULLE REALTÁ MENZIONATE

Maresport _ Quiksilver Store Imperia di Alessandro Bellotti

Maresport nasce nel lontano 2000 dalla passione per gli sport da tavola (windsurf/surf/snowboard/skate) come naturale evoluzione dell’omonima scuola di windsurf di Diano Marina. Centro di incontro per giovani e non, negli anni ha organizzato eventi sportivi, test materiali, settimane bianche, contest di skate, aperitivi, sfilate e feste diventando un vero punto di aggregazione.

Nel 2011 vi è stata l'evoluzione e questa realtà è divenuta il primo e unico Quiksilver Store della Liguria che ancora oggi, oltre alla vendita di materiale tecnico e streetsurf, supporta e sponsorizza associazioni sportive di skate e surf.

La collaborazione e il supporto a Diano Surf è la naturale conseguenza di una passione comune e l’amore per la propria città e territorio. Nuovi giovani nuovi sport nuova passione

Diano Surf ASD

Scuola di Surf nata a Diano Marina nel 2019 dalla passione di Luca e Darvin amici e grandi appassionati di surf, Diano Surf riceve da subito il riconoscimento di Scuola Federale dal CONI grazie alla già consolidata esperienza come istruttori federali presso altre scuole dei due amici.

Oggi Diano Surf è l’unica Scuola federale in provincia d’Imperia con ben sei istruttori federali e più di 250 associati, vero punto di riferimento del Ponente ligure, si occupa della promozione tramite corsi e vari progetti, principalmente di Surf, Sup e Skateboard ed inoltre è diventata il centro di una grande community di surfisti dove si trasmettono valori cari agli appassionati di queste discipline come la valorizzazione del territorio locale, la sensibilità ambientale e l’opportunità per la comunità locale di condividere e vivere davvero il Mare.

Fondamentale per la crescita della Scuola è stata fin da subito la collaborazione e la sinergia con Maresport _ Quiksilver Store di Alessandro Bellotti che oltre al suo grandissimo supporto è stato un anello comunicativo fondamentale verso la comunità locale. Insieme per la città ed il nostro Mare.

Espansione Eventi di Paola Savella

"Ho iniziato a lavorare ad Imperia, dice Savella, oltre trent'anni fa principalmente con le attività commerciali del territorio e ad inventare eventi che le promuovessero. Da lì è nata l'idea di un'azienda, che ho chiamato Espansione, per organizzare manifestazioni che facessero conoscere le peculiarità del ponente ligure e attirassero turisti sul territorio. Sicuramente Sol&vento, oggi alla 21° edizione ne può essere l'emblema. Sole, natura, mare, già a partire dall'inizio della primavera. Un grande contenitore per un target familiare che apre la nuova stagione turistica.Poi ormai da anni si susseguono ad esempio le Fiere del libro di Imperia, Sanremo e Bordighera, Cargo di Vele d'epoca, Olioliva, le feste di Befana e Carnevale, MercantIneja" .