Perinaldo: il 30 aprile e 1° maggio gara di orienteering per il trofeo Bandiere Arancioni

"Perinaldo ospita quindi per la seconda volta l’Orienteering nel suo bellissimo borgo medioevale caratterizzato dai tipici “caruggi” e dai voltini che lo rendono un luogo ideale per questo sport outdoor, uno sport che impegna fisicamente (con la corsa), ma anche e soprattutto mentalmente con la veloce e accurata lettura della mappa per scegliere, senza sbagliare, il percorso migliore per raggiungere via via tutti i punti indicati. Che soddisfazione poi veder spuntare la “lanterna” che indica il posto da trovare e “punzonare” con la propria SIcard nella stazione di controllo appesa alla lanterna. E via via, trovati tutti i punti, nell’ordine, giungere al traguardo e verificare la correttezza del percorso e il tempo impiegato. Vincere nella propria categoria, bellissimo… ma soprattutto essere soddisfatti del proprio percorso, delle scelte fatte e l’aver girato per un borgo meraviglioso, da ripercorrere poi con calma, dopo la gara, per poterlo “assaporare” meglio" - commentano gli organizzatori.