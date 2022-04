Diano Marina: sabato 'Scrivendo con i Romani', nuovo laboratorio didattico al Museo

Dopo la giornata di giovedì 7 aprile interamente dedicata alle scuole, il Museo Civico del Lucus Bormani si prepara al primo evento di sabato dedicato ai ragazzi e alle famiglie con "La Storia nel Parco". Si tratta di una speciale serie di laboratori didattici, inaugurata a febbraio con lo scopo di coniugare la scoperta del passato, la conoscenza della storia millenaria del Golfo dianese e lo splendido giardino in fiore di Palazzo del Parco.



Gli eventi sono organizzati in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Diano Marina. "Il nuovo appuntamento, intitolato "Scrivendo con i Romani!", è dedicato a tutti ed è previsto per sabato 9 aprile alle ore 15 e permetterà di provare in prima persona, tramite attività laboratoriali e ricostruzioni in scala 1:1 di corredi e strumenti antichi, di capire come scrivevano i Romani, quali tecniche usavano per fabbricare l'inchiostro, che tipo di carte avevano e che genere di trucchi adottavano nel mondo della scrittura, passando dai messaggi in codice ai poemi, sino ai manifesti elettorali. - spiegano dal Museo - Nel frattempo, il Museo prepara anche il suo secondo appuntamento del mese, "Costruiamo un mosaico!", previsto nei giorni di venerdì 22, riservato alle scolaresche, e sabato 23, che verterà sulle tecniche musive dei Romani: usando tessere di pietra e marmo e tanta fantasia, i nostri visitatori potranno scoprire come si realizzava un mosaico ai tempi dell'Antica Roma. Per i laboratori è gradita la prenotazione".