Bordighera: all'ANPI la mostra in ricordo del mensile di informazione "Il Gabbiano"

A Bordighera, nella sede dell'ANPI in via del Mercato 8, è in corso la mostra de "Il Gabbiano", il mensile di informazione, politica e cultura vissuto dal 1995 al 2002.



Anni che “condensano l'attività di un buon numero di persone, giovani e meno giovani, animate da entusiasmo, volontà propositive e progettuali, dal piacere di condividere, discutere e fare. Si affacciavano in quel tempo problematiche che gli anni a venire avrebbero amplificato: temi legati all'ambiente, all'immigrazione, all'erosione del territorio, alla cementificazione, alla gestione delle città più a misura d'uomo. Problemi affrontati con la consapevolezza che non avremmo fatto la Storia, ma che un seme sarebbe stato piantato. Che tipo di terreno quel seme abbia trovato è difficile a dirsi. E' stata utopia? Velleità sopraffatta dalle leggi di mercato? E' stato inutile? Nel profondo di ciascuno, al di là dei risultati ottenuti, un piccolo lume ci conforta, perché sa che il bene o anche solo lo sforzo verso il bene, non sono mai fine a se stessi”.