A Diano Castello la mostra “I colori del Mediterraneo” di Paolo Federico

“ Ho iniziato a dipingere - racconta - abbastanza tardi, nel 2008. Prima ho fatto il conservatorio, il Cilea di Reggio, dove mi sono laureato in canto lirico nel 2005. La passione per i pennelli l'ho sempre avuta ma non avevo tempo per coltivarla ”. In una tournée musicale in Grecia la svolta. “ Con noi - ricorda - c'era anche il professore Tito Arcudi, oggi mancato. Mi chiese di seguire i suoi corsi. L'ho fatto e da lì ho cominciato a dipingere ”.

Federico ha esposto in personali a New York, Parigi, in Liguria a Varazze ma anche all'Hotel Des Anglais di Sanremo, in collettiva, e in altre numerose città d'Italia. Nature morte, paesaggi e immagini di santi, Cristo e la Madonna i soggetti preferiti.

“Con Gioia Lolli - spiega - siamo amici da molto tempo. Mi ha fatto una bella sorpresa e abbiamo ideato questa mostra. I miei quadri sono ispirati dalla bellezza dei colori mediterranei e della nostra Costa Viola calabrese". Al Caruggiu sono esposte dieci opere, fra le altre una natura morta con pesci e cozze che rappresenta l'abbondanza, la vecchia stazione ferroviaria di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), una barca con ginestre e sullo sfondo le isole Eolie. Quest'ultimo è stato utilizzato per il suo primo libro "Sul palcoscenico della vita", autobiografico. Federico ha quindi scritto un secondo libro, di poesie, "Cinquanta sfumature d'amore”.

Nel cassetto c'è ora in preparazione un libro dedicato alla Madonna di Porto Salvo, protettrice dei marinai e di Melito. “Ha miracolato - rivela - me e mio padre in un incidente automobilistico frontale”.