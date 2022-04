Dress like a star

DRESS TO IMPRESS

Dress To Impress: è questo il nome della nuova capsule collection Partywear lanciata da PINKO .

Il noto brand italiano di moda da donna colpisce nuovamente nel segno con una linea interamente dedicata alle occasioni speciali, come le cerimonie ed i party glamour.

Gli abiti eleganti da cerimonia firmati PINKO, infatti, sono perfetti anche per i party più esclusivi; indossandoli, si prova la sensazione impareggiabile di vestire come una vera principessa.

Si tratta infatti di abiti disegnati per rendere ogni donna non una semplice comparsa, bensì l’inimitabile protagonista di una fiaba fantastica - il cui finale non è ancora stato scritto.

LIKE A STAR

Gli appassionati di moda lo sanno bene: l’arrivo della primavera inaugura ufficialmente la bella stagione, ricca di eventi mondani, feste e cerimonie.

Non accontentarti di vestire in maniera impeccabile… punta a brillare come una vera star! Con il vestito giusto, tutti gli occhi saranno puntati su di te.

Ricorda: Dress To Impress!

La nuova linea di abbigliamento di PINKO ha il sapore indescrivibile di un sogno da vivere in una notte piena di stelle, dove l’aria è densa di possibilità tutte da esplorare.

Abiti dai colori sgargianti, gli immancabili ed elegantissimi total black, paillettes, scarpe e borse: si possono creare outfit semplicemente perfetti per i party super glamour e per tutte le occasioni speciali.