Sanremo: vasto incendio nella zona di Beuzi, fiamme alimentate dal vento: minacciate alcune case (Foto)

Un vasto incendio sta interessando da questo pomeriggio la zona di strada Collette Beulle, in zona Beuzi, sopra Bussana. L'incendio si è rapidamente allargato per via del forte vento che sta alimentando le fiamme che minacciano, ora, alcune case



Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Sanremo, supportati da colleghi da Imperia e anche da Albenga, oltre a squadre di volontari. Chiesto anche l'intervento dell'elicottero. Richiamati anche i pompieri liberi dal servizio, in tutto stanno operando una trentina di addetti.